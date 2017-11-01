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"Ментальная арифметика, скорочтение, каллиграфия"!*



Возраст: от 7-10 лет.

Кол-во детей в группе: до 8 человек.



О курсе:

Подготовить ребенка к школе и последующей успешной учебе помогут педагоги семейного клуба "Сказка". Как правило, в группе занимается до 8 человек, что позволяет углубленно заниматься с ребенком и найти индивидуальный подход к обучению.



Ребенок освоит основные навыки, необходимые школе – научится красиво писать, быстро считать и читать!



Программа разделена на блоки (по 30 минут каждый):

1. Счет на соробане (абакусе) – уникальная методика, позволяющая научиться считать в уме, складывать и вычитать 2-значные числа (а позже – и 3-значные).

2. Скорочтение – благодаря занятиям, количество прочитанных слов в минуту увеличится в 2-3 раза!

3. Каллиграфия – правильно поставленная рука, четкий порядок выведения буквы, доступное объяснение педагога – помогут научиться красиво писать, исправят почерк.



Количество занятий: 8/месяц.

Среда 14:00–15:30 и суббота 9:00–10:30;

или среда 16:00–17:30 и суббота 11:00–12:30.

Продолжительность занятия: 1,5 часа (90 минут).

Запись по телефону: +7978-765-99-50, +7978-803-23-83