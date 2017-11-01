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Название: ООО «АПЕКС-КРЫМ»

Дата создания: 15 февраля 2011 года.

Сфера деятельности:

Телематические услуги связи.

Услуги связи по предоставлению каналов связи.

Услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи голосовой информации.

Этапы развития:

За три года, став ведущим провайдером интернет услуг на Керченском полуострове, мы создали свою сеть проложив более 50 км магистральных оптических линий, которые соединяют все микрорайоны города, даже самые отдалённые. На базе этой опорной сети производится подключение по технологии FTTB (оптоволокно в здание) и GPON (оптоволокно абоненту), что даёт возможность практически неограниченного расширения канала для наших абонентов.

Достижения:

Первыми освоили и построили сети на базе технологии GPON, с 2014 года предоставляем безлимитный доступ в сеть интернет на скоростях до 10 Гбит/с, государственным учреждениям предоставляем услуги спец связи, с 2015 года активно внедряем услуги «Безопасный город» и «Удалённый мониторинг».

Благодаря наличию нескольких магистральных каналов и собственной мощной технической базе, создаём корпоративные сети, предоставляем аренду каналов связи, строим системы видеонаблюдения.

С 2015 года ООО «АПЕКС-КРЫМ» является членом Ассоциации «Развитие отрасли связи и телерадиовещания Крыма», и входит в состав Совета Ассоциации.

Адрес: 298300, РФ, Республика Крым, г. Керчь, ул. Пролетарская 32

Телефоны: 8(365-61) 612-12, +7-978-701-31-30

E-mail: [email protected]

Сайт: www.apex-crimea.com

Проголосовать за ООО «АПЕКС-КРЫМ» можно, перейдя по ссылке http://керчь-нб.рф/c.php?firma_rate=3944