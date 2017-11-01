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От агентства недвижимости «ОКриэлт»

+7978 818 80 90 Вероника Сергеевна

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Предлагаем к продаже 2/2/5 Ворошилова, дом 3! Квартира состоит из двух раздельных комнат, санузел раздельный, газифицированная, имеется счетчики, в целом квартира в жилом состоянии. Расположен дом в тихом, зеленом районе, рядом автобусная и троллейбусная остановки, супермаркет, школа, садик, парк. Цена 2 100 000 руб.

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Продается 3/8/9 по ул. Генерала Петрова, дом 24, Площадь квартиры 72 кв.м., имеется балкон и лоджия, квартиру улучшенной планировки. Состоянии квартиры под ремонт, что позволяет Вам сделать ремонт под себя. Все комнаты раздельные .Санузел раздельный. Газифицированная. Имеются счетчики. Квартира очень светлая и уютная. Очень удобное расположение дома, супермаркеты, школа, садик, остановка маршрутных транспортных средств. Отличный вариант для семьи с ребенком !ЦЕНА 3 100 000 РУБ.

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Продается 2/5/5 по улице Буденного, дом 3. Комнаты раздельные. Санузел раздельный

Газ колонка, все счетчики новые. Окна в кухне и в комнате поменяны. В зале и на балконе окна старые. Крыша в том году делалась. Но никогда не течет. Инфраструктура района очень развита, рядом садик, школа, магазин, до центра города 10 мин. ЦЕНА 2 100 000 руб.

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Продается дом в районе Автовокзала, по улице Керченской. Дом расположен на приватизированном участке 6 соток. Площадь дома 75 кв.м, с автономным газовым отоплением. В доме сделан ремонт, удобства, счетчики, поменяны трубы, окна. Инфраструктура района очень развита, недалеко садик, школа, магазин, до центра города 10 мин. Цена 3 600 000 руб.

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Продается земельный участок с. Курортное. ИЖС. Шикарный вид на море. Третья линия. Площадь 15соток. Приватизированный. Российские документы. Подключение электричества. Цена: 1 500 000 руб.

Агентство недвижимости «ОКриэлт»

НАДЕЖНОСТЬ ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ!

Всегда ждем Вас по адресу:

Крым, г Керчь, переулок Кооперативный 8 офис 3

Электронная почта [email protected]

Сайт: https://vk.com/club95521724

Телефоны:

Директор +7(978)818 80 90 Ойкина Вероника Сергеевна

Офис +7(978)135 89 00 Яна

Офис +7(978) 051 90 53 Елена

Офис +7(978) 024 77 52 Дарья

Отдел переводов +7(978)858 09 03

Стационарный (код города 06561) 6-66-77