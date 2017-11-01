Шикарное место расположения в САМОМ ЦЕНТРЕ города, ул. Ленина д.25.
Сдается Помещение 35 кв.м., расположенное на втором этаже. Сделан ремонт. Отдельный вход. Отдельный Санузел. Счетчики. Охранная и пожарная системы. Интернет. Свободно с 09 ноября 2017г.
Сдается помещение 7 кв.м.,. расположенное на первом этаже. Сделан ремонт, отдельный вход, охранная и пожарная системы.
Сдается с 01 декабря 2017г.
Помещение полностью готово к работе!
На фасаде здания (со стороны улицы Ленина) имеется информационный щит под Вашу вывеску.
Оплата за первый и последний месяц аренды.
Цена и дополнительная информация по телефону
+7978 818 80 90 Вероника