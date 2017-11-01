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На правах рекламы

Сдаются помещение в новом бизнес центре «НИКА»

Шикарное место расположения в САМОМ ЦЕНТРЕ города, ул. Ленина д.25. Сдается Помещение 35 кв.м., расположенное на втором этаже. Сделан ремонт. Отдельный вход. Отдельный Санузел. Счетчики. Охранная и пожарная системы. Интернет. Свободно с 09 ноября 2017г. Сдается помещение 7 кв.м.,. расположенное на первом этаже. Сделан ремонт, отдельный вход, охранная и пожарная системы. Сдается с 01 декабря 2017г. Помещение полностью готово к работе! На фасаде здания (со стороны улицы Ленина) имеется информационный щит под Вашу вывеску. Оплата за первый и последний месяц аренды. Цена и дополнительная информация по телефону +7978 818 80 90 Вероника

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