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Порадуйте своих детей, приходите в детский развлекательный центр Disney Park! У нас есть развлечения как для шустрых непосед, так и для спокойных почемучек! Приятным дополнением для Вас будет бесплатные молочные коктейли, при заказе любой большой пиццы. Окунитесь в мир детства и веселья вместе с Disney Park!

*Об условиях Акции узнавайте у кассира-администратора !

Мы работаем каждый день с 10-00 до 21-00 по адресу: пер.Кооперативный 26,

Торговый центр "Мега"3-й этаж, тел.+79788362717

"Disney Park" в интернете:

http://ok.ru/group/50898458116165

https://vk.com/disney_park_kerch

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* сроки проведение с 1 по 30 ноября 2017