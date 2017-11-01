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5 ноября 12:00 КДК Корабел премьера сказки-спектакля "КОТ В САПОГАХ" Не пропустите!



Цифра "5" в этом году для нас очень счастливая!



1. Нам 5 лет!

2. Театральный сезон мы откроем 5 ноября!

Немного о призах и розыгрышах

* каждый ребенок обязательно получит приз!

* купите билет до 4 ноября и получите возможность принять участие в розыгрыше суперпризов!

победители (ряд и место в купленном билете) будут определены 4 ноября лотерейным способом, а оповещены 5 ноября на мероприятии.

Получить суперпризы можно будет в холле КДК «Корабел» при предъявлении выигрышного билета.



Продажа билетов:



1. КДК "Корабел" - 12:00-18:00

2. Центральный "Фуршет" - 10:00-17:00



Справки по телефону: +7978 71 20 794