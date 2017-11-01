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В танцевальной фитнес-студии "DANCE HALL" открылась дополнительная утренняя группа по направлению "Стретчинг".

Стретчинг - одно из популярных направлений. Это грамотные тренировки на растяжку мышц. Они не имеют ограничений в возрасте и уровне физической подготовки.

Если хотите развить гибкость и научиться шпагату, эти тренировки для вас!

Занятия проходят в уютных светлых залах. Также в вашим услугам комфортные раздевалки, душевые комнаты и зал ожидания. В студии также имеется необходимый спортивный инвентарь.

Тренер: Кристина Капшук.

Расписание: понедельник, среда, пятница в 10:30.

Наш адрес: ул. Самойленко, 8-б, третий этаж.

Телефон: +7 978 02 11 559.

Мы в ВК: https://vk.com/dh_kerch