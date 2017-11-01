В категориях:

Мой мир

На правах рекламы

Акция -7% на кухни представленные на витрине.

(доставка, выгрузка, подъем на этаж бесплатно)



Распродажа до -30%

(количество товара ограничено)





Правила Акции:

1. Организатор Акции ИП Тер-Тумасова С.В.

2. Срок действия Акции с 23.10.2017г. по 16.11.2017г.

3. Участником Акции является любой покупатель МЦ Максимум.

4. Место проведения Акции МЦ Максимум по ул. Еременко 7ф.

5. Количество наборов кухонной мебели ограничено.

Суперцена: Кухня Розалия 8900р.

(цена указана за кухню в заводской упаковке при условии самовывоза)

Представляем новинки на фото!



1. Кресла качалки.



2. Столешницы в наличии.





3. Малые мебельные формы (банкетки, стулья, обувницы и др.)



4. Диваны.



5. Офисная мебель.



6. Офисные и компьютерные кресла и стулья.



7. Обеденные столы из стекла и дерева.



Добро пожаловать!

Срок действия Акции с 23.10.2017г. по 16.11.2017г.

Мебельный центр «Максимум» по адресу: ул.Маршала Еременко, 7к (бывший магазин «Стройцентр», в 100 метрах от строительного супермаркета «Новая Площадь»).