Акция -7% на кухни представленные на витрине.
(доставка, выгрузка, подъем на этаж бесплатно)
Распродажа до -30%
(количество товара ограничено)
Правила Акции:
1. Организатор Акции ИП Тер-Тумасова С.В.
2. Срок действия Акции с 23.10.2017г. по 16.11.2017г.
3. Участником Акции является любой покупатель МЦ Максимум.
4. Место проведения Акции МЦ Максимум по ул. Еременко 7ф.
5. Количество наборов кухонной мебели ограничено.
Суперцена: Кухня Розалия 8900р.
(цена указана за кухню в заводской упаковке при условии самовывоза)
Представляем новинки на фото!
1. Кресла качалки.
2. Столешницы в наличии.
3. Малые мебельные формы (банкетки, стулья, обувницы и др.)
4. Диваны.
5. Офисная мебель.
6. Офисные и компьютерные кресла и стулья.
7. Обеденные столы из стекла и дерева.
Добро пожаловать!
Срок действия Акции с 23.10.2017г. по 16.11.2017г.
Мебельный центр «Максимум» по адресу: ул.Маршала Еременко, 7к (бывший магазин «Стройцентр», в 100 метрах от строительного супермаркета «Новая Площадь»).