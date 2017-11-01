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Дирекция магазина поздравляет всех с праздником и приглашает за новинками сезона, а также дарит Вам 10% СКИДКУ на все виды товара.

Мы создали в Керчи такой магазин, в который Вам захочется возвращаться снова и снова. «Музей Денег» и Антикварная Лавка на ул. Ленина 10 - это специализированный магазин, без которого не обойтись настоящему коллекционеру, а так же, где Вам помогут в выборе подарка к любому празднику и на любой вкус.

Наши консультанты помогут Вам разобраться в непростом мире коллекционирования монет, марок, антиквариата. Мы абсолютно бесплатно поможем провести оценку Ваших предметов старины. Доброжелательная атмосфера магазина, огромный ассортимент товаров для коллекционеров на любой вкус и кошелек так нравится нашим постоянным покупателям. Ассортимент обновляется каждую неделю. Приходите в наш магазин, где каждый раз Вас ждет что-нибудь новенькое. Мы стараемся угодить каждому нашему покупателю. Так же Вы можете ознакомиться с экспозициями музея денег, пообщаться со специалистами и окунуться в спокойную атмосферу истории денег.

Предлагаем Вашему вниманию всевозможные альбомы для коллекционеров!

- альбомы для монет и банкнот (более 20 видов)

- альбомы-планшеты и элитные подарочные альбомы-книги для юбилейных монет России

- альбомы для значков, наград, календариков, пивных пробок

- всевозможные файлы и листы для монет, банкнот, значков, наград, календарей

- альбомы под иностранные монеты

- альбомы с юбилейными монетами 5 рублей 2014 года 70-летию Победы

- памятные альбомы Сочи-олимпиада с различными монетами и памятной банкнотой

- памятные альбомы-планшеты и альбомы-книги с монетами 200 лет Бородино

- памятные и сувенирные монеты России различных серий и коллекций.

- альбомы для монет серии «КОЛЛЕКЦИОНЕР»

-альбом для монет «Памятные 25-рублей монеты России 2016-2017»

Ждем Вас по адресу: г. Керчь, ул. Ленина, 10. "Музей денег".

Мы работаем с 10 до 18 часов ежедневно, суббота с 10 до 15 часов (выходной - воскресенье).