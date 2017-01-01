За неделю крымские пограничники предотвратили две попытки провоза через границу из Украиной боеприпасов. Об этом РИА Крым сообщили в пресс-службе Пограничного управления УФСБ России по РК, - передает Керчь.ФМ.

Так, в пункте пропуска «Армянск» во время досмотра автомобиля «KIA» обнаружили магазин, снаряженный восемью 9-мм патронами. Владелец машины – гражданин Украины — пояснил, что ездил к другу в Коктебель, с которым выезжал в поле, чтобы «пострелять из его травматического пистолета». После этого приятель забрал оружие, а магазин и патроны забыл в автомобиле.

Второй случай произошел двумя днями позже. В джипе гражданина Украины, который ехал в Крым из Николаева, пограничники обнаружили патроны для травматики.

В обоих случаях боеприпасы изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой примут правовое решение.