В Керчи на строительстве автоподходов к Керченском мосту, в районе Шоссе Героев Сталинграда, 30 октября упал подъемный кран. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях и выложили фото, - передает Керчь.ФМ.
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В Керчи на строительстве автоподходов к Керченском мосту, в районе Шоссе Героев Сталинграда, 30 октября упал подъемный кран. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях и выложили фото, - передает Керчь.ФМ.
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