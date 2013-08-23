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На строительстве автоподходов к Керченском мосту упал подъемный кран

В Керчи на строительстве автоподходов к Керченском мосту, в районе Шоссе Героев Сталинграда, 30 октября упал подъемный кран. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях и выложили фото, - передает Керчь.ФМ.

Служба новостей Керчь.ФМ

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