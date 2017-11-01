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Осень радует нас разноцветной листвой и все еще хранит воспоминания о лете, но учебный год, как никогда, требует внимания! Для кого-то он стал началом школьного пути, для других же ребят – продолжением увлекательного путешествия по стране знаний.

Центр развития ребенка «Умка» приглашает керченских детей разных возрастов на профильные и комплексные курсы!

Группа раннего развития для детей от полутора лет открывает двери для новых малышей!

Группа развития для детей 3-4 лет приглашает ребят на интересные занятия, знакомство с азами науки

Дошкольникам – экспресс-подготовка к школе, адаптация к грядущим переменам, нагрузкам

Английский язык для всех возрастов! Качественная подготовка к Кембриджским экзаменам.

Наш Центр первым в Керчи получил Лицензию на осуществление услуг дополнительного образования для взрослых и детей. Наши методики и системы признаны государственной системой лицензирования. Преподаватели, работающие в «Умке», регулярно повышают свою квалификацию, посещают конференции содружества педагогов раннего и дополнительного образования. Мы становимся лучше, сильнее, качественнее для Вас!

Будем рады видеть Вас в гостях у «Умки» по адресу: ул. Ворошилова, 19

Запись и детали по тел.: + 7 978 79 24 555