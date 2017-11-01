Широкое распространение заболеваний органов женской половой системы приводит к использованию различных диагностических процедур, одной из которых является кольпоскопия.
Для чего нужна кольпоскопия?
Это малоинвазивный способ обследования шейки матки и влагалищной части матки, позволяющий выявить заболеваний данной локализации. Процедура выполняется с помощью специального кольпоскопа в амбулаторных условиях. Назначают кольпоскопию при подозрениях на болезни шейки матки, а также для проведения мониторинга состояния слизистой оболочки на фоне лечения.
Цели кольпоскопии?
- выявление участков патологического эпителия, которые могут указывать на дисплазию или рак шейки матки;
- определение размера и локализации пораженных участков слизистой шейки матки и влагалища;
- определение целесообразности биопсии;
- выбор метода лечения выявленных заболеваний – прижигание лекарственными препаратами, электрическим током, лазером, хирургическим инструментом;
- контроль за обнаруженными очагами каждые 3-6 месяцев;
- оценка результативности лечения.
*Прием ведет, врач акушер гинеколог Лушникова Наталья Анатольевна.
Кольпоскопия в Керчи
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