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Широкое распространение заболеваний органов женской половой системы приводит к использованию различных диагностических процедур, одной из которых является кольпоскопия.

Для чего нужна кольпоскопия?

Это малоинвазивный способ обследования шейки матки и влагалищной части матки, позволяющий выявить заболеваний данной локализации. Процедура выполняется с помощью специального кольпоскопа в амбулаторных условиях. Назначают кольпоскопию при подозрениях на болезни шейки матки, а также для проведения мониторинга состояния слизистой оболочки на фоне лечения.

Цели кольпоскопии?

выявление участков патологического эпителия, которые могут указывать на дисплазию или рак шейки матки;

определение размера и локализации пораженных участков слизистой шейки матки и влагалища;

определение целесообразности биопсии;

выбор метода лечения выявленных заболеваний – прижигание лекарственными препаратами, электрическим током, лазером, хирургическим инструментом;

контроль за обнаруженными очагами каждые 3-6 месяцев;

оценка результативности лечения.

*Прием ведет, врач акушер гинеколог Лушникова Наталья Анатольевна.

Кольпоскопия в Керчи

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