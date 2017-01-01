В Керчи, в районе домов по ул. Орджоникидзе, 60, 54, с раннего утра вдоль тротуара течет чистая вода. Об этом сайту Керчь.ФМ сообщила постоянная читательница.

«Под хорошим напором бурные реки чистой воды стекают в сторону остановки Школьная.

- Что же это такое? - возмущаются жители 39 квартала, - звоним с утра по всем телефонам и ни слуху, ни духу.

С одной стороны канализация благоухает, а с другой - хоть воду даром набирай и домой неси. Наш квартал давно забыт службами города. А платим за все с лихвой.

Граждане переживают, что на время праздничных дней вода так и будет литься вдоль улицы. Выходные же», - написала читательница.