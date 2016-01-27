По улице Орджоникидзе - дома 62, 60, 54, в течении месяца стоит устойчивый запах канализации. Об этом сайту Керчь.ФМ сообщила постоянная читательница.

«Он исходит из переполненных коллекторов. Год назад, после многочисленных заявлений в различные органы , водоканал проводил очистительные работы в этом районе. Но оборудование водоканала настолько износилось, что не выдерживает минимальных нагрузок.

Устойчивый запах навоза пропитал квартиры. Люди опять спят с открытыми окнами, дабы не задохнуться от вони.

- В августе к нам приходили представители сомнительной организации и предлагали побелить фасады, всего за один миллион 300 рублей за каждый дом. В счет капитального ремонта.

Мы задали им вопрос: вы чините канализационные трубы? Они ответили - нет.

- А зачем нам красивый фасад за такие деньги, если мы все скоро рухнем под землю от разбитой годами канализации ? - спрашивают люди.

- Жаловаться в водоканал нет смысла, - там не берут трубку или бросают.

Что нам делать в этой ситуации?», - спрашивают керчане