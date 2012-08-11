В Керчи 4 ноября, при въезде в Аджимушкай, в «лобовую»столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Хендай». По словам очевидцев в аварии пострадали более 10 человек, четверо из них – дети.

Как передает корреспондент Керчь.ФМ с места событий, пострадавшим понадобилась помощь спасателей. Сотрудники МЧС с помощью спецтехники деблокировали водителей двух авто. Очевидцы происшествия также сообщили, что водитель ВАЗа - местный житель, он был пьяным за рулем и употреблял с утра.