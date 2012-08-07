В Симферополе 28 октября состоялся Открытый Международный конкурс «Шаг за шагом к Успеху». Своё исполнительское мастерство на конкурсе представили преподаватели фортепианного отделения детской музыкальной школы №2 г. Керчи Олиференко Елена и Михайлова Ирина, - передает Керчь.ФМ.

В конкурсе нет возрастных ограничений. Наряду с юными музыкантами, художниками, танцорами, театралами соревновались и их преподаватели. Выступление керчанок отметили дипломом Лауреата II степени.