Число участников массовых мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, в Крыму составило 42 тысячи человек. Такие данные приводят в правительстве Крыма, пишет Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

В Симферополе участие в праздновании приняли не менее 16 тысяч человек. Для жителей и гостей крымской столицы в этот день были организованы мастер-классы, фестиваль национальных кухонь, показательные выступления боксеров. Также все желающие могли научиться сборке-разборке оружия и пострелять из страйкбольных ружей. На сцене для всех присутствующих выступил российский певец Игорь Тальков-младший. Также к празднику был приурочен молодежный историко-культурный квест по центру крымской столицы.

День народного единства отмечали на всем полуострове. Праздник собрал 1,8 тысячи гостей в Ялте, по 1 тысяче человек в Алуште, Евпатории и Керчи.

В Ялте в День народного единства прошло более 40 праздничных мероприятий. В 11.00 состоялся крестный ход и молебен во славу Казанской иконы Божией матери. После этого на набережной города стартовала акция «Линия единства» – жители и гости Ялты оставили свои поздравления и пожелания России и её гражданам. На сцене выступили творческие коллективы региона, а вечером началась дискотека.

Празднование Дня народного единства в Феодосии началось в 15.00 на Привокзальной площади. Для гостей подготовили танцевальные постановки, концерт, выступления тяжелоатлетов и даже рыцарский турнир.

В Евпатории состоялись народные гуляния, на которых выступили творческие коллективы, были проведены выставки и мастер-классы. Вечером для жителей и гостей города был организован праздничный концерт. А на 21.00 запланировано файер-шоу и фейерверк.

В Керчи праздничные мероприятия открылись праздником «Россия! Мир! Единство!», в рамках которого прошли хореографические выступления и концерт. До вечера на главной площади города проходили народные гуляния.