С 30 октября по 3 ноября Образцовый Ансамбль танца «Калинка» МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка» принял участие в Открытом Всероссийском вокально-хореографическом конкурсе детского и молодежного творчества «Хрустальная Ника» (г. Анапа). Об этом редакции Керчь.ФМ сообщили в администрации школы искусств.

В состав жюри входили профессиональные хореографы: Светлана Кашталапова – заслуженная артистка республики Беларусь; Артемий Кокорин - артист балета Мариинского театра (Санкт- Петербург); Ольга Рыжанкова – старший преподаватель современного танца КУКиИ (Краснодар), хореограф открытия и закрытия Параолимпийских зимних игр в Сочи; Ирина Новик – главный балетмейстер музыкального театра «Зазеркалье» (Санкт-Петербург).

По результатам конкурса в различных номинациях ансамбль в получил дипломы Дипломанта 1-й, 2-й и 3-й степени. Особенно тепло зрители и жюри встречали солистов ансамбля Витенко Юлию, Мустафаеву Гульсум и Куратеву Любовь, которые также получили дипломы Дипломантов 1-й, 2-й и 3-й степени.

За участие и подготовку Образцовому ансамблю танца «Калинка» был выдан гранд на сумму 15 тысяч рублей.