В Семеновке под Щелкино качают нефть вдоль трассы. Добыча нефти проходит на глазах жителей как самой Семеновки и ближайшего Щелкино, так и всех приезжающих автомобилистов, - передает Керчь.ФМ.

Прямо вдоль дороги стоят качающие платформы, а вдалеке большие синие буквы «Черноморнефтегаз».

«Семеновское нефтяное месторождение – единственное месторождение нефти, которое разрабатывает «Черноморнефтегаз». Введено в эксплуатацию в 1983 году. В 2012 году добыча составила 8,9 тысячи тонн нефти.», - говорится на сайте Черноморнефтегаза.

На шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на суше Крымского полуострова «Черноморнефтегаз» разрабатывает 9 месторождений: 2 газоконденсатных (Голицынское и Штормовое), 6 газовых (Архангельское, Джанкойское, Задорненское, Восточно-Казантипское, Северо-Булганакское и Одесское) и одно нефтяное (Семеновское).