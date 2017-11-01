Глазные заболевания требуют выбора грамотного специалиста – от его компетенции напрямую зависит качество жизни и наша физическая полноценность.
Несколько лет офтальмолог медицинского центра «Салюс» успешно возвращает пациентам радость жизни, способность видеть мир во всех его красках, избавляет от проблем, страхов и комплексов, связанных с плохим зрением.
Офтальмолог – врач, занимающийся лечением заболеваний и травм глаз и зрительной системы.
Нужен опытный практикующий врач-офтальмолог с отличной репутацией? В медицинском центре «Салюс» вы сможете начать лечение у опытного, высококвалифицированного специалиста в любой день, с понедельника по субботу.
КОГДА ПОРА ОБРАТИТЬСЯ К ОФТАЛЬМОЛОГУ
Пока нарушения зрения не доставляют особого дискомфорта, визит к окулисту откладывают и откладывают. Необходимо помнить – раннее обращение к офтальмологу позволит быстрее и с меньшим врачебным вмешательством достигнуть положительного результата.
Записаться на прием к офтальмологу нужно при любом из следующих симптомов:
- сухость в глазах, быстрая утомляемость глаз;
- снижение остроты зрения, ограничение поля зрения;
- отечность и покраснение слизистых оболочек глаза, век;
- ощущение инородного тела, жжение, зуд, резь;
- слезотечение, прозрачные, гнойные, пенистые выделения;
- боли в глазу, области лба, висков;
- радужные круги в глазах, двоение, мушки, искры и т.п.;
- снижение способности различать цвета, светобоязнь;
- травма, ожог глаз.
Если возникли подобные проблемы – помните: при серьезных заболеваниях возможна стремительная полная или частичная потеря зрения. В этой ситуации восстановление зрения, если оно вообще возможно, потребует серьезного лечения. Обратитесь в медицинский центр «Салюс» прямо сейчас, не ставьте на карту вашу способность видеть.
Записаться к окулисту в медицинский центр «Салюс» можно по телефонам +7 978 853 50 33; +7 978 215 69 33.
КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕЧИТ ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
Врач-офтальмолог медицинского центра «Салюс» успешно лечит следующие заболевания глаз:
- катаракта (помутнение хрусталика) любой степени зрелости
- глаукома (повышение внутриглазного давления)
- заболевания сетчатки и зрительного нерва
- нарушения зрения (близорукость, дальнозоркость, астигматизм)
- воспалительные заболевания глаз (конъюнктивиты, кератиты, блефариты и др.)
- вирусные и инфекционные заболевания глаз (герпес, цитомегаловирус, токсоплазмоз, хламидиоз)
- аутоиммунные заболевания глаз (иридоциклиты, хориоретиниты и др.).
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
В офтальмологическом кабинете медицинского центра «Салюс» ведёт приём высококвалифицированный врач-офтальмолог. У нас вы сразу попадаете в руки лучшего специалиста, который проведёт вас по всему пути лечения, вплоть до полного выздоровления.
ДИАГНОСТИКА В ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Офтальмологический кабинет медицинского центра «Салюс» оснащён новейшим оборудованием, которое позволяет проводить комплексное офтальмологическое обследование для эффективной оценки состояния пациента, выявлять причины заболеваний и патологий глаз.
Мы предлагаем полный комплекс услуг по всесторонней диагностике для назначения максимально эффективного лечения: контактная (бесконтактная) биометрия, тонометрия, авторефрактометрия, визиометрия, офтальмоскопия, компьютерная периметрия.
Для выявления причины воспалительных и вирусных заболеваний глаз окулист медицинского центра «Салюс» назначит лабораторные анализы – в кратчайшие сроки, в удобное для вас время.
КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Грамотный подбор консервативного (терапевтического) лечения избавляет пациентов от многих заболеваний глаз. Мы успешно применяем:
- местное лечение (глазные капли, мази, инъекции в ткани, окружающие глазное яблоко);
- общее лечение: таблетки, внутримышечные и внутривенные инъекции и др.;
- физиотерапевтические методы.
Если есть необходимость наблюдения специалиста, пациенты медицинского центра «Салюс» на всем протяжении лечения могут находиться в нашем дневном стационаре.
В нашем медицинском центре работает врач-офтальмолог, которому действительно можно доверять.
Получить консультацию и записаться на приём вы можете:
по телефону: +7 978 853 50 33; +7 978 215 69 33
стоматология: +7 978 109 28 18
по адресу: г. Керчь, ул. Самойленко, 5
часы работы: пн.-сб. 8:00 – 18:00, , вс.- 8:00 – 17:00
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