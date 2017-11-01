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Глазные заболевания требуют выбора грамотного специалиста – от его компетенции напрямую зависит качество жизни и наша физическая полноценность.

Несколько лет офтальмолог медицинского центра «Салюс» успешно возвращает пациентам радость жизни, способность видеть мир во всех его красках, избавляет от проблем, страхов и комплексов, связанных с плохим зрением.

Офтальмолог – врач, занимающийся лечением заболеваний и травм глаз и зрительной системы.

Нужен опытный практикующий врач-офтальмолог с отличной репутацией? В медицинском центре «Салюс» вы сможете начать лечение у опытного, высококвалифицированного специалиста в любой день, с понедельника по субботу.

КОГДА ПОРА ОБРАТИТЬСЯ К ОФТАЛЬМОЛОГУ

Пока нарушения зрения не доставляют особого дискомфорта, визит к окулисту откладывают и откладывают. Необходимо помнить – раннее обращение к офтальмологу позволит быстрее и с меньшим врачебным вмешательством достигнуть положительного результата.

Записаться на прием к офтальмологу нужно при любом из следующих симптомов:

сухость в глазах, быстрая утомляемость глаз;

снижение остроты зрения, ограничение поля зрения;

отечность и покраснение слизистых оболочек глаза, век;

ощущение инородного тела, жжение, зуд, резь;

слезотечение, прозрачные, гнойные, пенистые выделения;

боли в глазу, области лба, висков;

радужные круги в глазах, двоение, мушки, искры и т.п.;

снижение способности различать цвета, светобоязнь;

травма, ожог глаз.

Если возникли подобные проблемы – помните: при серьезных заболеваниях возможна стремительная полная или частичная потеря зрения. В этой ситуации восстановление зрения, если оно вообще возможно, потребует серьезного лечения. Обратитесь в медицинский центр «Салюс» прямо сейчас, не ставьте на карту вашу способность видеть.

Записаться к окулисту в медицинский центр «Салюс» можно по телефонам +7 978 853 50 33; +7 978 215 69 33.

КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕЧИТ ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ

Врач-офтальмолог медицинского центра «Салюс» успешно лечит следующие заболевания глаз:

катаракта (помутнение хрусталика) любой степени зрелости

глаукома (повышение внутриглазного давления)

заболевания сетчатки и зрительного нерва

нарушения зрения (близорукость, дальнозоркость, астигматизм)

воспалительные заболевания глаз (конъюнктивиты, кератиты, блефариты и др.)

вирусные и инфекционные заболевания глаз (герпес, цитомегаловирус, токсоплазмоз, хламидиоз)

аутоиммунные заболевания глаз (иридоциклиты, хориоретиниты и др.).

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА

В офтальмологическом кабинете медицинского центра «Салюс» ведёт приём высококвалифицированный врач-офтальмолог. У нас вы сразу попадаете в руки лучшего специалиста, который проведёт вас по всему пути лечения, вплоть до полного выздоровления.

ДИАГНОСТИКА В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Офтальмологический кабинет медицинского центра «Салюс» оснащён новейшим оборудованием, которое позволяет проводить комплексное офтальмологическое обследование для эффективной оценки состояния пациента, выявлять причины заболеваний и патологий глаз.

Мы предлагаем полный комплекс услуг по всесторонней диагностике для назначения максимально эффективного лечения: контактная (бесконтактная) биометрия, тонометрия, авторефрактометрия, визиометрия, офтальмоскопия, компьютерная периметрия.

Для выявления причины воспалительных и вирусных заболеваний глаз окулист медицинского центра «Салюс» назначит лабораторные анализы – в кратчайшие сроки, в удобное для вас время.

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Грамотный подбор консервативного (терапевтического) лечения избавляет пациентов от многих заболеваний глаз. Мы успешно применяем:

местное лечение (глазные капли, мази, инъекции в ткани, окружающие глазное яблоко);

общее лечение: таблетки, внутримышечные и внутривенные инъекции и др.;

физиотерапевтические методы.

Если есть необходимость наблюдения специалиста, пациенты медицинского центра «Салюс» на всем протяжении лечения могут находиться в нашем дневном стационаре.

В нашем медицинском центре работает врач-офтальмолог, которому действительно можно доверять.

Получить консультацию и записаться на приём вы можете:

по телефону: +7 978 853 50 33; +7 978 215 69 33

стоматология: +7 978 109 28 18

по адресу: г. Керчь, ул. Самойленко, 5

часы работы: пн.-сб. 8:00 – 18:00, , вс.- 8:00 – 17:00

Вся информация об услугах медицинского центра «Салюс» доступна на нашем сайте.