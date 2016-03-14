В Керчи 6 ноября на дороге по ул. Орджоникидзе находится открытый люк. Как передает корреспондент Керчь.ФМ, он был накрыт тонким листом железа, который сейчас находится в нескольких метрах.

Примерная глубина люка около трех метров.

Керчане сообщили, что на дороге открыты еще несколько люков или также накрыты тонкими листами. Люди попытались найти ответственных и позвонили в несколько городских служб. Керчане позвонили в МЧС, где их перенаправили в Единую диспетчерскую службу. В этой службе ответили, что нужно звонить в водоканал. Диспетчер водоканала сообщила, что ответственные за эти открытые люки - дорожники, которые и ведут ремонт полотна по этой улице.

Читатели переживают, что из-за этих люков могут произойти очередные аварии.