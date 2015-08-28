Прокуратура Керчи проверила соблюдение законов о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

Установлено, что руководитель управляющей компании, трудоустроивший бывшего заместителя администрации г. Керчи, не сообщил в установленный законом срок нанимателю по последнему месту службы о принятии его на работу.

С учётом выявленных нарушений требований Федерального закона "О противодействии коррупции" прокурор города возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

По результатам рассмотрения представленных прокуратурой материалов мировой судья Керченского судебного района привлек предприятие к ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.