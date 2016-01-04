В спортивном зале ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум» прошло личное первенство среди студентов 1-3 курсов по настольному теннису. Об этом сайту Керчь.ФМ сообщили организаторы.

Участники соревнований были разбиты на четыре подгруппы, в которых прошли игры по круговой системе, определились победители групп. После чего четверо лучших встретились в финальной части турнира и определили победителя.

В финале места распределились следующим образом: «Чемпионом» первенства техникума стал Иван Тоджибаев (931 группа- профессия слесарь по ремонту строительных машин. Мастер производственного обучения – Андрей Краснов). Второе место занял – Владислав Гончаров (911 группа. Мастер производственного обучения – Наталья Колоскова) и третье место занял – Валерий Лифарь (921 группа. Мастер производственного обучения – Геннадий Козлов).

«Соревнования были проведены на высоком методическом уровне благодаря судейской бригаде в составе – главного судьи Сергея Биховец, секретарей Виталия Милюхина, Ульяны Писковой», - подчеркнули организаторы.

По результатам данных соревнований будет скомплектована сборная команда техникума, которая в середине ноября примет участие в городских соревнованиях.