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Бензиновый инверторный генератор HUTER DN2700 по супер цене + подарок

HUTER DN2700 – надежный инверторный генератор для использования в качестве резервного источника электроэнергии и питания немощных бытовых приборов и электроинструмента средней мощности.

Максимальная мощность – 2,7 кВА. Преимущества модели: современная инверторная технология, обеспечивающая стабильное выходное напряжение и частоту тока; защита от перегрузки и перегрева; датчик уровня масла; экономное потребление топлива; компактные размеры, небольшой вес, низкий уровень шума.

Максимальная мощность: 2,7 кВА;

Номинальная мощность: 2,3 кВт;

Номинальное напряжение: 220 В;

Номинальная частота: 50 Гц;

Двигатель: четырехтактный одноцилиндровый;

Рабочий объем двигателя: 119 см3;

Диаметр цилиндра: 60 мм;

Число оборотов: 4200-5000 об./мин;

Объем топливного бака: 3,5 л;

Максимальный расход топлива: 1.5 л/час

Объем картера: 0,48 л;

Уровень шума: 65 дБ;

Вес нетто: 25 кг;

Габариты: 567 х 288 х 467 мм;

Выходы: 1 х 220 В, 1 х 12 В

*Сроки проведения Акции с 6.11.17 по 26.11.17

*Количество генераторов ограничено

Также в магазине большое поступление ручного инструмента

и расходных материалов

Всегда большой выбор профессионального и бытового электроинструмента

Так же большой выбор вибрационных и дренажных насосов, моек высокого давления по доступной цене.

Расходные материалы к садовой технике, лески, ножи и катушки для триммеров, масло для двухтактных и четырехтактных двигателей, адгезионное масло, пильные шины и цепи для цепных пил, свечи зажигания для любой бензиновой техники.

Политика компании “220 Вольт” обеспечивает:

высокое качество продукции;

низкие цены на инструмент;

высококвалифицированную консультацию персонала.

Качество продукции гарантируют производители ведущих отечественных и мировых брендов: HUSQVARNA, PARTNER, MAKITA, HAMMERFLEX, HAMMER PREMIUM, HITACHI, BOSCH, ECHO и многих др. Важные составляющие любого хорошего магазина — низкие цены и качественная продукция дополняются в “220 Вольт” емкой и качественной консультацией по любому заинтересовавшему Вас инструменту.

Контакты:

+7 978 940 71 11

[email protected]

http://www.220-volt.ru