Бензиновый инверторный генератор HUTER DN2700 по супер цене + подарок
HUTER DN2700 – надежный инверторный генератор для использования в качестве резервного источника электроэнергии и питания немощных бытовых приборов и электроинструмента средней мощности.
Максимальная мощность – 2,7 кВА. Преимущества модели: современная инверторная технология, обеспечивающая стабильное выходное напряжение и частоту тока; защита от перегрузки и перегрева; датчик уровня масла; экономное потребление топлива; компактные размеры, небольшой вес, низкий уровень шума.
Максимальная мощность: 2,7 кВА;
Номинальная мощность: 2,3 кВт;
Номинальное напряжение: 220 В;
Номинальная частота: 50 Гц;
Двигатель: четырехтактный одноцилиндровый;
Рабочий объем двигателя: 119 см3;
Диаметр цилиндра: 60 мм;
Число оборотов: 4200-5000 об./мин;
Объем топливного бака: 3,5 л;
Максимальный расход топлива: 1.5 л/час
Объем картера: 0,48 л;
Уровень шума: 65 дБ;
Вес нетто: 25 кг;
Габариты: 567 х 288 х 467 мм;
Выходы: 1 х 220 В, 1 х 12 В
*Сроки проведения Акции с 6.11.17 по 26.11.17
*Количество генераторов ограничено
Также в магазине большое поступление ручного инструмента
и расходных материалов
Всегда большой выбор профессионального и бытового электроинструмента
Так же большой выбор вибрационных и дренажных насосов, моек высокого давления по доступной цене.
Расходные материалы к садовой технике, лески, ножи и катушки для триммеров, масло для двухтактных и четырехтактных двигателей, адгезионное масло, пильные шины и цепи для цепных пил, свечи зажигания для любой бензиновой техники.
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- высокое качество продукции;
- низкие цены на инструмент;
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