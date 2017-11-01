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Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» проводит вакцинацию пациентов всех возрастов от ГРИППА!

Грипп – чрезвычайно заразное острое вирусное заболевание, характеризующееся симптомами специфической интоксикации и поражением верхних дыхательных путей.

Заболевание начинается остро, сопровождается резким подъемом температуры тела до 39-40 градусов, ознобом, сильной головной болью, преимущественно в области лба, мышечными и суставными болями. На вторые сутки присоединяются сухой кашель и необильные выделения из носа.

Грипп опасен своими осложнениями, как со стороны легких, так и со стороны центральной нервной системы. Особенно тяжело грипп протекает у детей раннего возраста и пожилых людей. Особую группу риска составляют люди, имеющие серьезные хроническими заболеваниями.

Взрослые и дети с различными хроническими заболеваниями составляют особую группу риска, так как они переносят грипп более тяжело, зачастую с серьезными осложнениями. В силу этого этим людям рекомендуется прививка от гриппа. Многочисленные исследования, проведенные в различных странах мира, показали, что переносимость и выработка иммунитета у этой категории лиц ничем не отличается от здоровых.

ВОЗ рекомендует на 2017 год в обязательном порядке проводить вакцинацию от гриппа следующим категориям населения:

Маленьким детям (вакцинация разрешается с 6 месяцев);

Беременным женщинам;

Людям старше 65 лет;

Больным хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, аденоидами, сердечными недугами, патологиями крови, ВИЧ-инфекцией и т.д.).





На развитие достаточного иммунитета против гриппа требуется 10-15 дней с момента попадания вакцины в организм. Вакцинация раньше октября — нецелесообразна, так как приводит к падению уровня антител против гриппа к концу эпидемии и повышению риска заражения в период эпидемии гриппа, которая попадает на декабрь-месяц.





Прививки от гриппа взрослым делают однократно. По рекомендациям ВОЗ оптимальное время для проведения вакцинации от гриппа – это октябрь-ноябрь 2017 года. Сделать прививку, конечно же, можно и в декабре, но тогда организм будет иметь меньше времени для выработки необходимого количества защитных антител, ввиду того, что в декабре уже начинается эпидемия гриппа.

Также Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» плановую вакцинацию детей с 3-месячного возраста вакцинами Инфанрикс и Инфанрикс Гекса! А также, Приорикс и Пентаксим. Все вакцины имеют соответствующие сертификаты качества, с которыми можно ознакомиться в клинике.

Инфанрикс Гекса — комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (ацеллюлярный компонент), гепатита B, полиомиелита и заболеваний, возбудителем которых является Haemophilus influenzae типа b (Hib).

Приорикс – это живая комбинированная аттенуированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи.

Пентаксим - это вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная, коклюша ацеллюлярная, полиомиелита инактивированная и заболеваний, вызванных гемофильной инфекцией (Haemophilus influenzae типа b).

Стоит ли делать прививки?

Очень часто родители спрашивают: стоит ли делать детям профилактические прививки? Не лучше ли предоставить малышу переболеть детскими инфекционными болезнями, такими, как корь, коклюш и другие, пока он еще мал? Ведь многие знают, что у взрослых эти болезни протекают гораздо тяжелее. Не окажет ли прививка отрицательного воздействия на организм ребенка? Ведь и сроки иммунитета, т.е. невосприимчивости к болезни после различных прививок не так уж и длительны (в среднем 2-5 лет).

Положительная роль прививок в прошлом

Итак, нужны ли профилактические прививки? Мы знаем, какие страшные смертельные болезни существовали раньше. Эпидемии чумы, черной оспы охватывали города, страны, целые континенты. Население зачастую вымирало полностью, выздоравливали единицы... Однако сейчас эти заболевания почти не встречаются. Так, последние случаи заболевания черной оспой были зарегистрированы в 70-х годах, в связи с чем и были отменены обязательные прививки против оспы у нас и за рубежом. Именно профилактические прививки во всех странах избавили человечество от этих страшных инфекций. Впервые профилактические прививки были сделаны английским врачом Э.Дженнером в конце XVIII века. В это время еще не было ничего известно ни об иммунитете, т. е. о защитных силах организма против инфекций, ни о том, как можно уменьшить восприимчивость человека к болезни. Не знали ничего и о возбудителях инфекционных болезней – вирусах, микробах. Следовательно, в то время не могли знать и о том, что введение в организм ослабленных или убитых возбудителей инфекционных болезней приводит к интенсивной выработке специфических защитных антител, что и предохраняет человека от заболевания. Не было теоретических знаний основ иммунитета, но была наблюдательность и интуиция замечательного доктора. Дженнер заметил, что женщины-коровницы никогда не болеют черной оспой. А ведь они, ухаживая за коровами ежедневно, встречаются со скотиной, болеющей «коровьей» оспой. Тогда доктор привил людям содержимое пузырьков «коровьей» оспы и доказал, что у привитых вырабатывается невосприимчивость к натуральной оспе. Материал, взятый из пузырьков «коровьей» оспы, назвали вакциной от латинского слова «vaccina» – в переводе: «коровья». Много лет спустя, по предложению Лун Пастера, все препараты, предупреждающие заболевания, стали называть вакцинами. Так впервые 200 лет тому назад была найдена защита от эпидемий черной оспы.

Успехи прежних вакцинаций

Уже в наше время с успехом были ликвидированы такие страшные инфекционные болезни, как дифтерия и полиомиелит. После начала вакцинации детей против полиомиелита совершенно исчезли самые страшные – паралитические формы заболевания. Дифтерия почти полностью исчезла в Москве в начале 60-х годов. Единичные случаи встречались и впоследствии, но они были привозными – «вокзальная» дифтерия. Однако в настоящее время дифтерия появилась вновь. Основная причина появления этого заболевания в Москве и других городах – это миграции больших групп населения в результате тех катаклизмов, которые сейчас имеют место в нашей стране. Есть и другие причины: многие московские дети не получают прививок из-за различных заболеваний. У большинства взрослых людей также исчез иммунитет к этому заболеванию. Все эти причины создали почву для новой вспышки дифтерии в наше время вначале среди взрослых, а затем и среди детей.

Прививки нужны!

1) в сегодняшней ситуации, сложившейся в нашей стране, делать прививки детям необходимо (особенно против дифтерии и полиомиелита);

2) только соблюдение всех правил прививочного дела гарантирует развитие иммунитета у ребенка и позволяет избежать прививочных реакций и прививочных осложнений.

В нашем медицинском центре вы можете пройти консультацию высококвалифицированного педиатра перед вакцинацией, а также при необходимости сделать ультразвуковое исследование органов и сосудов (УЗИ) - наиболее распространенный высокоинформативный метод диагностики заболеваний детского организма. УЗИ помогает лечащему врачу поставить правильный диагноз и в нашей клинике выполняется на единственном в городе ультразвуковом диагностическом сканере Экспертного класса SonoScape S40Exp с использованием специальных детских датчиков. УЗИ проводят высококвалифицированные врачи ультразвуковой диагностики, владеющие широким комплексом исследовательских методик и имеющие опыт работы с детьми с рождения.

Кроме того, о полноценном развитии вашего ребенка позаботится детский хирург и детский ортопед.

Позаботьтесь о здоровье вашего малыша вместе с клиникой «АКВА МЕД МАРИН»!

Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» специализируется на предоставлении следующих услуг:

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сосудов головного мозга;

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лимфоузлов;

слюнных желез;

суставов;

органов мошонки;

инородных тел, грыж;

молочных желез;

органов малого таза;

доплерография сосудов внутренних органов;

мышечных тканей (кожа, подкожная клетчатка, мышцы).

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Уролог;

Гинеколог;

Нефролог;

Невропатолог;

Отоларинголог (ЛОР);

Офтальмолог;

Хирург;

Сосудистый хирург;

Эндокринолог;

Терапевт;

Дерматовенеролог;

Кардиолог;

Травматолог;

Онколог;

Ревматолог;

Педиатр;

Детский невропатолог;

Детский хирург;

Детский ортопед.

Медицинские (профилактические) осмотры:

Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной против «Желтой лихорадки» ;

; Медицинская комиссия водолазов;

Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;

Медицинская комиссия декретированного контингента;

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;

Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;

Медицинская комиссия государственных служащих;

Медицинская комиссия (форма 086/у);

Медицинская комиссия для трудоустройства.

Фиброгастродуоденоскопия :

проведение биопсии;

гистологические исследования;

уреазный тест.

Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:

Общеклинические анализы;

Биохимические исследования;

Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.

Функциональные исследования:

Периметрия (определение полей зрения);

Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);

Биомикроскопия;

Тонометрия (измерение внутриглазного давления;

Аудиометрия (измерение слуха);

Исследования вестибулярного аппарата;

Виброчувствительность;

Динамометрия;

Холодовые пробы;

Цветоощущение;

Спирограмма;

Электрокардиография (ЭКГ);

Реовазограмма (РВГ);

Реоэнцефалограмма (РЭГ);

Флюорография.

Преимуществом нашей клиники продолжает оставаться низкая цена по сравнению со средним уровнем цен в частных медицинских учреждениях города и при этом самое современное оборудование эксперт класса, применяемое для диагностики и лечения заболеваний.

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