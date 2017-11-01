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Офис продаж в ЖК «Жемчужина Боспора” находится по ул. Свердлова и Ушинского, часы работы с 9:00 -18:00 пн-птн, с 9:00 -14:00 суб.

Строительная компания ООО «ГурзуфЛайф»,которая занимается строительством элитной недвижимости на юге Крыма, совместно с агентством недвижимости «Kerch-Invest» запустил проект по строительству жилого комплекса «Жемчужина Боспора».

Жилой дом, состоящий это 4 восьмиэтажных секций на 7 подъездов, будет располагаться на пересечении улиц Свердлова и Ушинского на расстоянии 300 м от городской набережной.

Компания застройщик имеет все необходимые разрешительные документы на строительство в Керчи. Комплекс насчитывает 277 квартир, подземно-цокольную парковку на 177 авто, благоустроенный охраняемый двор и эксплуатируемую крышу, обнесенную бронестеклом.

Дом утеплят снаружи, установят пандусы для людей с ограниченными физическими возможностями.

В каждой квартире предусмотрена система индивидуального отопления с котлами немецкой фирмы, а так же теплосберегающие окна с ламинарией под дерево. Комплекс оснащен современными инженерными системами. В каждом секции – лифты. Материал дома - железобетонный монолит. Возможно объединение площадей.

Комплекс выгодно расположен в центре города.



КОНТАКТЫ

Г. КЕРЧЬ, УЛ. СВЕРДЛОВА

+7 (978) 944-04-04

+7 (978) 837-10-02

http://bosporpearl.ru/

[email protected]