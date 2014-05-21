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В Керчи утром столкнулись два «ВАЗа»

В Керчи 7 ноября, около 9.30, на перекрестке улиц Нестерова и Льва Толстого столкнулись два автомобиля «ВАЗ». Как передает корреспондент Керчь.ФМ, пострадавших в аварии нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Служба новостей Керчь.ФМ

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