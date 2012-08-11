В редакцию Керчь.ФМ постоянные читатели прислали фотографии автомобиля, который перевернулся и влетел в яму с водой. ДТП произошло в районе поворота на Приозерное.
Фотографии керчане сделали сегодня, 7 ноября, утром.
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В редакцию Керчь.ФМ постоянные читатели прислали фотографии автомобиля, который перевернулся и влетел в яму с водой. ДТП произошло в районе поворота на Приозерное.
Фотографии керчане сделали сегодня, 7 ноября, утром.
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