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Под Керчью в огромной яме с водой лежит перевернутый автомобиль

В редакцию Керчь.ФМ постоянные читатели прислали фотографии автомобиля, который перевернулся и влетел в яму с водой. ДТП произошло в районе поворота на Приозерное. Фотографии керчане сделали сегодня, 7 ноября, утром.

Служба новостей Керчь.ФМ

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