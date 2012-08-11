Вечером, около 9 часов на перекрестке Мира – Льва Толстого произошло ДТП. Не смогли разъехаться автомобили «Шевроле» и ВАЗ, - передает Керчь.ФМ.
В одном из автомобилей находился ребенок.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
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Вечером, около 9 часов на перекрестке Мира – Льва Толстого произошло ДТП. Не смогли разъехаться автомобили «Шевроле» и ВАЗ, - передает Керчь.ФМ.
В одном из автомобилей находился ребенок.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
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