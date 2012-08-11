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Вечером в Керчи на перекрестке Мира – Льва Толстого столкнулись «Шевроле» и ВАЗ

Вечером, около 9 часов на перекрестке Мира – Льва Толстого произошло ДТП. Не смогли разъехаться автомобили «Шевроле» и ВАЗ, - передает Керчь.ФМ. В одном из автомобилей находился ребенок. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Служба новостей Керчь.ФМ

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