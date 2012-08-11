На трассе «Феодосия-Керчь» между с. Луговое и с. Ерофеево 7 ноября произошла авария с участием пассажирского автобуса «Yutong» и грузового автомобиля «Mercedec-Benz».

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

К месту ДТП выезжало отделение 18-й пожарно-спасательной части 3-го ПСО ФПС по РК, экипаж ГИБДД.

По прибытию на место установлено, что автобус, совершавший маршрут «Краснодар-Евпатория», перевозил 42 пассажира. К счастью, никто из них не пострадал, в медицинской помощи никто не нуждается.

Напомним, за последние дни в Керчи произошло несколько аварий, среди них - две смертельные. Одна в Аджимушкае, другая на Куль-Обинском шоссе