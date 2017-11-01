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Название: Экипировочный центр «Адреналин»

Руководитель: Василенко Ольга Игоревна

Дата создания: октябрь 2003 года

О нас: Если вы решили добавить в свою жизнь немного экстрима и отправиться в горы, полюбоваться подводными пейзажами, провести несколько дней в лесу и организовать увлекательный пеший маршрут, то начните свое путешествие с визита в экипировочный центр «Адреналин». Небольшой отдел в магазине спортивных товаров в прошлом и настоящий экипировочный центр сейчас - «Адреналин» поможет собрать все необходимое для того, что бы ваша поездка стала настоящим увлекательным и безопасным приключением!

Ассортимент товаров: Здесь большой выбор товаров для спорта, активного отдыха и путешествий:

туристическое снаряжение

снаряжение для альпинизма

дайвинг

все для стрельбы из лука

спортивные товары

товары для танцев

очки

металлоискатели

gps навигаторы

оборудование для яхт и лодки

велоспорт

товары для рыбалки

гироскутеры

Приятный бонус: В магазине «Адреналин» каждый найдет, чем порадовать себя и своих друзей:

продавцы-консультанты сами увлекаются спортом, туризмом, альпинизмом и дайвингом, поэтому вы получите действительно профессиональную консультацию.

каждый клиент магазина участвует в дисконтной программе при условии покупки на сумму 6000 и более рублей ( подробности на сайте и у персонала)

круглосуточный интернет-магазин, оформив покупки в котором вы участвуете в дисконтной программе даже будучи жителем другого города.

Контакты:

Адрес: г. Керчь, ул. Кирова, 11 (здание гостиницы "Керчь")

Телефон: +7-978-81-88-122

E-Mail: [email protected]

сайт: http://www.adrenalin-kerch.ru/

Режим работы:

Будни: 9: 00 – 18: 00

СБ, ВС: 9: 00 – 17: 00

Проголосовать за экипировочный центр «Адреналин» можно, перейдя по ссылке http://керчь-нб.рф/c.php?firma_rate=4024