Название: Экипировочный центр «Адреналин»
Руководитель: Василенко Ольга Игоревна
Дата создания: октябрь 2003 года
О нас: Если вы решили добавить в свою жизнь немного экстрима и отправиться в горы, полюбоваться подводными пейзажами, провести несколько дней в лесу и организовать увлекательный пеший маршрут, то начните свое путешествие с визита в экипировочный центр «Адреналин». Небольшой отдел в магазине спортивных товаров в прошлом и настоящий экипировочный центр сейчас - «Адреналин» поможет собрать все необходимое для того, что бы ваша поездка стала настоящим увлекательным и безопасным приключением!
Ассортимент товаров: Здесь большой выбор товаров для спорта, активного отдыха и путешествий:
- туристическое снаряжение
- снаряжение для альпинизма
- дайвинг
- все для стрельбы из лука
- спортивные товары
- товары для танцев
- очки
- металлоискатели
- gps навигаторы
- оборудование для яхт и лодки
- велоспорт
- товары для рыбалки
- гироскутеры
Приятный бонус: В магазине «Адреналин» каждый найдет, чем порадовать себя и своих друзей:
- продавцы-консультанты сами увлекаются спортом, туризмом, альпинизмом и дайвингом, поэтому вы получите действительно профессиональную консультацию.
- каждый клиент магазина участвует в дисконтной программе при условии покупки на сумму 6000 и более рублей ( подробности на сайте и у персонала)
- круглосуточный интернет-магазин, оформив покупки в котором вы участвуете в дисконтной программе даже будучи жителем другого города.
Контакты:
Адрес: г. Керчь, ул. Кирова, 11 (здание гостиницы "Керчь")
Телефон: +7-978-81-88-122
E-Mail: [email protected]
сайт: http://www.adrenalin-kerch.ru/
Режим работы:
Будни: 9: 00 – 18: 00
СБ, ВС: 9: 00 – 17: 00
Проголосовать за экипировочный центр «Адреналин» можно, перейдя по ссылке http://керчь-нб.рф/c.php?firma_rate=4024