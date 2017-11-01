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Внимание! По многочисленным просьбам в танцевальной фитнес-студии "Dance Hall" пройдет вечер уникальной тренировки Deep Work под медитационные звуки тибетских чаш и гонга.



Если вы не успели попасть в прошлый раз или желаете снова испытать ощущения полной гармонии со вселенной, торопитесь забронировать место. Количество участников ограничено.



Длительность уникальной тренировки: 1 час, из которых - 30 минут интенсивных упражнений Deep Work, которые имеют терапевтический эффект, и 30 минут полного расслабления и медитации под звуки поющих чаш и гонга.



Когда?

- 17 ноября в 20:00.

Где?

- В танцевальной фитнес-студии "DANCE HALL" (Самойленко, 8-б, 3 этаж),

С кем?

- Вместе с тренером Татьяной Никифоровой и мастером медитационных звуков Ольгой Слюсарчук.

Стоимость: 600 рублей.



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Обязательно предварительная запись по телефону: +7 978 02 11 559.



Наш адрес: ул. Самойленко, 8-б, 3 этаж,

Мы в ВК: https://vk.com/dh_kerch