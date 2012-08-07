Руководителя управления ФАС по Крыму и Севастополю Тимофея Кураева нашли мертвым в своей квартире. По предварительным данным, он совершил самоубийство. Эту информацию Крыминформу подтвердил источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, - передает Керчь.ФМ.

«Действительно, он был найден мертвым. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются», – сообщил собеседник агентства.

Тимофей Кураев родился в 1973 году в Москве. С 1996 года работал в органах внутренних дел РФ. С 2014 года руководил управлением Федеральной антимонопольной службы России по Крыму и Севастополю.