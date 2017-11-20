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Компания «Тренд». Акция

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ http://www.trend-remont.ru/natyazhnie-potolki Акция на натяжные потолки - глянцевые, сатиновые и матовые потолки белого цвета от 390 руб/м.кв. (при заказе полотна площадью от 15 кв.м.) При заказе потолков от 10 000 руб. в подарок моющее средство для мытья потолков. Количество подарков ограничено. ДИЗАЙН Дизайн интерьера квартир, коттеджей, офисов http://www.trend-remont.ru/dizain Ремонт квартир и домов в Керчи http://www.trend-remont.ru/remont Строительство домов в Керчи http://www.trend-remont.ru/stroitelstvo ОКНА, БАЛКОНЫ Окна из немецких профилей http://www.trend-remont.ru/okna Отделка балконов http://www.trend-remont.ru/balkoni-pod-kluch РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН ЖИДКИМ АКРИЛОМ Реставрация чугунных, стальных, акриловых ванн, поддонов http://www.trend-remont.ru/restavraciya-vann Купить Жидкий Акрил для ванн http://www.krym-ecovanna.ru/ Чтобы получить консультацию, звоните +7 978 141 05 03 Примеры выполненных работ Компанией ТРЕНД http://www.trend-remont.ru/portfolio Отзывы и видео Компании ТРЕНД http://www.trend-remont.ru/video Ждем Вас по адресу: Пер. Кооперативный 26 ТЦ Мега, 3 этаж, офис 301 *Акция действует до 20.11.2017г

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