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РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА за установку пожарно-охранной сигнализации.

(предложение действует до 30.11.2017 года)

Наши услуги:

- Техническое обслуживание Пожарной, охранной сигнализации – от 300 рублей / месяц.

- Техническое обслуживание Систем видеонаблюдения – от 500 рублей / месяц.



- Продажа и Техническое обслуживание Огнетушителей – от 400 рублей / шт.



- Монтаж и проектирование Пожарной, охранной сигнализации – от 10 000 рублей.

- Монтаж и проектирование Систем видеонаблюдения – от 8 000 рублей.



- Разработка планов эвакуации на фотолюминесцентной основе – от 1500 рублей .



- Разработка Декларации пожарной безопасности – от 2000 рублей .

- Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций.





Предприятие гарантирует качественное выполнение работ согласно действующих стандартов и правил Российской Федерации.

Лицензия №82-Б/00011 ГУ МЧС России по РК от 19.12.2015г. (бессрочно)



контакты:

+7 978 09 21 215



[email protected]

[email protected]

pss-kerch.ru