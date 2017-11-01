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Совсем скоро Новый Год, время шумных корпоративов, красивых платьев и идеального маникюра! Осенью, наши ногти стали слабые и слоящиеся, мы никак не можем отрастить их до желаемой длины!

Сеть студий «Точка красоты» и «Экспресс маникюр» представляют вам два действенных способа укрепить ваши ногти!

Способ первый: IBX System!

Специально разработанный препарат, который действует изнутри: придает ногтям крепость, гибкость, питает их, начиная с самых верхних слоев.

Главное отличие IBX от множества укрепляющих покрытий, представленных на рынке в том, что в отличие от традиционных средств, IBX сцепляется с поверхностью ногтя и проникает в саму ее структуру. Поэтому он не снимается жидкостью для снятия акрила и гель-лака, а отрастает вместе с ногтем.

Способ второй: укрепление ногтей акриловой пудрой!

Раньше акрил использовался для наращивания ногтей, сейчас же немного изменилась технология нанесения акриловой пудры. Занимает эта процедура всего лишь несколько минут, и в результате вы получаете крепкие, ухоженные ногти.

Стоит отметить, что в отличие от предыдущего способа укрепления ногтей, акриловая пудра имеет оздоровительный эффект только механического характера. Любое покрытие на таких ногтях, будь то обычный лак или гель-лак, держатся вдвое дольше, а снимается он обычной жидкостью для снятия гель-лака.

Теперь у вас есть два замечательных способа укрепить свои ногти.

Выбирайте любой и приходите к нам:

студия «Точка красоты», ТЦ «Таир», ул. Еременко, 30

(район автовокзала)

или

студия «Экспресс маникюр», ул. Сморжевского, 1 (ост. «Луч, возле магазина «Фуршет»)

Все вопросы и предварительная запись

по телефону + 7 978 002 58 52