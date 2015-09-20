Прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, находящейся при потерпевшем), ч. 1 ст. 161 (грабеж) УК РФ.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

По версии следствия, обвиняемый совершил серию краж и грабежей на территории Керчи, причинив ущерб потерпевшим, которыми в основном становились случайные прохожие, на сумму 50 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.