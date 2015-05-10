В Керчи 8 ноября на пересечении Куль-Обинского шоссе и улицы Ворошилова произошла авария. Столкнулись «ВАЗ» и иномарка, - передает Керчь.ФМ
Автомобили получили незначительные повреждения. Участники ДТП решили не вызывать сотрудников ГИБДД.
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В Керчи 8 ноября на пересечении Куль-Обинского шоссе и улицы Ворошилова произошла авария. Столкнулись «ВАЗ» и иномарка, - передает Керчь.ФМ
Автомобили получили незначительные повреждения. Участники ДТП решили не вызывать сотрудников ГИБДД.
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