В керченском Дворце культуры «Корабел» состоялись традиционные российские соревнования по танцевальному спорту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ

Мероприятие было посвящено Дню независимости России. Организаторами выступили -«Союз танцевального спорта Республики Крым» и спортивно – танцевальный клуб «Радость» (руководитель В. Н. Шаповал).

В соревновании приняли участие 150 пар от 4 до 15 лет, среди которых представители Анапы, Темрюка, Севастополя, Симферополя, Феодосии, Ялты, Керчи.

Девочки и девушки в ярких нарядах, элегантные мальчики и юноши вышли на паркет, чтобы доказать, что они достойны не только наград и медалей, но и аплодисментов восторженных болельщиков», - рассказали организаторы.