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???? ГРУППА ПОЛНОГО ДНЯ для детей 2-3 лет!!!

Кол-во детей в группе: до 12 человек.

???? О группе:

Группа полного дня для детей – это прекрасная возможность малышей побыть в окружении своих сверстников, узнать много нового, интересного и полезного.

Посещение этой группы помогает восполнить недостаток общения малыша с другими детьми. Общаться с одногодками ребенку просто необходимо, ведь уже с раннего возраста нужно развивать свои коммуникативные навыки: учиться находить общий язык не только с детьми своего возраста, но и с педагогами, а также уметь делиться и приходить на помощь.

В процессе данной программы дети привыкают к режиму группы и определенному распорядку дня.

???? В программу включены: прогулка, 4-разовое питание, занятия.

???? Количество посещений: понедельник–пятница.

⏰ С 8:30 до 17:00; дежурная группа с 8:00 до 18:00.





"Группа НЕПОЛНОГО ДНЯ ДЛЯ ДЕТОК 2-3 ЛЕТ"!*

Возраст: от 2-х лет.

Кол-во детей в группе: до 8 человек.



О группе:

Группа неполного дня для детей – это прекрасная альтернатива детскому саду! Пока Вы занимаетесь своими делами, Ваш ребенок сможет узнать много нового, интересного и полезного, отдохнуть, развлечься и подружиться со сверстниками.



В программу включены: прогулка, 2-разовое питание, занятия.

Количество занятий: понедельник–пятница.

С 08:30 до 12:30, дежурная группа: с 08:00 до 13:00

Запись по телефону: +7978-765-99-50, +7978-803-23-83



