???? ГРУППА ПОЛНОГО ДНЯ для детей 2-3 лет!!!
Кол-во детей в группе: до 12 человек.
???? О группе:
Группа полного дня для детей – это прекрасная возможность малышей побыть в окружении своих сверстников, узнать много нового, интересного и полезного.
Посещение этой группы помогает восполнить недостаток общения малыша с другими детьми. Общаться с одногодками ребенку просто необходимо, ведь уже с раннего возраста нужно развивать свои коммуникативные навыки: учиться находить общий язык не только с детьми своего возраста, но и с педагогами, а также уметь делиться и приходить на помощь.
В процессе данной программы дети привыкают к режиму группы и определенному распорядку дня.
???? В программу включены: прогулка, 4-разовое питание, занятия.
???? Количество посещений: понедельник–пятница.
⏰ С 8:30 до 17:00; дежурная группа с 8:00 до 18:00.
"Группа НЕПОЛНОГО ДНЯ ДЛЯ ДЕТОК 2-3 ЛЕТ"!*
Возраст: от 2-х лет.
Кол-во детей в группе: до 8 человек.
О группе:
Группа неполного дня для детей – это прекрасная альтернатива детскому саду! Пока Вы занимаетесь своими делами, Ваш ребенок сможет узнать много нового, интересного и полезного, отдохнуть, развлечься и подружиться со сверстниками.
В программу включены: прогулка, 2-разовое питание, занятия.
Количество занятий: понедельник–пятница.
С 08:30 до 12:30, дежурная группа: с 08:00 до 13:00
Запись по телефону: +7978-765-99-50, +7978-803-23-83