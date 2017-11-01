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Название: Сеть магазинов косметики и парфюмерии «КРАСОТКА»

Коммерческий директор: Коржова Наталья Николаевна

Дата создания: 2001 год.

Ассортимент: Поклонникам качественной косметики и парфюмерии давно знакомы фирменные цвета логотипа магазинов «Красотка» : черный, красный, золотой. Эти дорогие принты выступают гарантией высокого качества и широкого ассортимента продукции каждого из 8 –ми магазинов сети: в Симферополе, Алуште, Саки, Керчи, Феодосии. Здесь представлены более 70 видов косметики и парфюмерии класса люкс и бридж от мировых брендов. Большой выбор средств по уходу за кожей лица и тела, профессиональный уход за волосами и многое другое. Продавцы-консультанты, регулярно повышающие уровень своего мастерства на обучающих тренингах, всегда помогут освоиться в широчайшем ассортименте косметики и ароматов и сделать выбор в пользу вашей индивидуальности! Сеть магазинов косметики и парфюмерии «КРАСОТКА» - официальная точка продаж нишевой парфюмерии Montale и Ajmal. Вся продукция, представленная в сети, имеет необходимые документы, подтверждающие качество и оригинальность.

Выгодные предложения: действует регулярная дисконтная система, благодаря которой постоянные покупатели могут получать VIP скидки и подарки от магазинов «Красотка». Ежемесячно проводятся масштабные акции с выгодными предложениями, ежедневно обновляются новости в группе ВКОНТАКТЕ, ИНСТАГРАММЕ и ФЕЙСБУКЕ. Мы заботимся о наших покупателях и всегда готовы сопровождать вас на пути красоты, гармонии и удовольствия!

Контакты:

г Симферополь: ул Пушкина 8 , тел: +7978 764-64-39

ул Кирова /Самокиша 9/12 тел: +7978 269-44-49

ул Киевская 5

г Саки : ул Революции 1

г Феодосия : ул Земская 1

г Керчь: ул Козлова 15/21

ул Ворошилова 2а (торг. центр Фреш)

г Алушта: ул Пионерская 1

Вконтакте: http://vk.com/krasotka_shops

Инстаграмм krasotka_crimea

Фейсбук: https://www.facebook.com/krasotkacrimeashops

Проголосовать за сеть магазинов косметики и парфюмерии «КРАСОТКА» можно, перейдя по ссылке http://керчь-нб.рф/c.php?firma_rate=3143