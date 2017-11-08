В Керчи 13 ноября библиотека-филиал №6 им. Л.Толстого приглашает третьеклассников принять участие в игре-путешествии «В стране книг Евгения Белоусова». Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

«Вместе мы совершим путешествие по Крыму: посетим Керчь, Феодосию, Демерджи, Аю-Даг. Познакомимся с героями книг Е.Белоусова, со страниц сойдут Савмак и Митридат, Кирилл и Мефодий, князь Владимир и Святая Параскева. На привалах будем отгадывать загадки о Крыме. Ждем Вас, юные читатели!», - написали в ведомстве