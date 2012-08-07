В Керчи в 14 ноября может подешеветь стоимость отопления для жителей города, чьи квартиры отапливаются от ТЭЦ. Проект приказа О внесении изменений в приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 20.12.2016 No52/43 «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения АО «Крымтеплоэлектроцентраль» на 2017 год» размещен на сайте правительства Крыма в разделе Госкомцен, - передает Керчь.ФМ.

Данный приказ разработан в соответствии с экспертным заключением и решением правления Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым.

В случае подписания приказа, керчане, чьи дома получают тепло от ТЭЦ с 14 ноября будут оплачивать за полученное тепло на 30% дешевле.

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«Внести в приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 20.12.2016 No52/43 «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения АО «Крымтеплоэлектроцентраль» на 2017 год»(далее-Приказ) следующие изменения: Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения Система централизованного теплоснабжения г. Керчи с 14.11.2017 по 31.12.17 включительно 2245,33 руб/Гкал», - указано в документе.

Для сравнения, в начале года стоимость Гигакалории для керчан была 2779,16 рублей, с 1 июля 17 года – 3196,03 рубля соответственно.

Пока, на данный момент, Приказ не опубликован. Согласно п. 2 приказа он вступает в силу на следующий день после опубликования.

В ООО «Крымтеплоснабжение» с проектом знакомы, однако пока он не вступит в силу, никаких комментариев не дают.