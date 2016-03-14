На Горбульского в Керчи произошел очередной порыв канализации. Грязная вода со специфическим запахом течет по улице, - передает Керчь.ФМ.
Как рассказали местные жители, порывы там происходят постоянно, из-за этого подойти к домам проблематично.
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На Горбульского в Керчи произошел очередной порыв канализации. Грязная вода со специфическим запахом течет по улице, - передает Керчь.ФМ.
Как рассказали местные жители, порывы там происходят постоянно, из-за этого подойти к домам проблематично.
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