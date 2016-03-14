

361

0

1

2

3

4

5 Новости » Коммуналка В категориях:

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Канализация не дает керчанам подойти к их домам

На Горбульского в Керчи произошел очередной порыв канализации. Грязная вода со специфическим запахом течет по улице, - передает Керчь.ФМ. Как рассказали местные жители, порывы там происходят постоянно, из-за этого подойти к домам проблематично.

Служба новостей Керчь.ФМ

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Если вы увидели опечатку в наших текстах (не комментариях читателей), то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.