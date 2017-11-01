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В канун Старого Нового Года приглашаем всех желающих на Новогодний арт-пикник "Психологический Weekend"!

Мы предлагаем Вам окунуться в чудесный мир психологии и эзотерики. Вас ждут различные мастер-классы, направленные на самопознание и развитие личности, трансформационные игры, творческие мастер-классы, роспись новогодних пряников, розыгрыш призов от спонсоров арт-пикника, гадания и новогодняя вечеринка.

Мероприятие будет интересно всем, кто стремится изменить свою жизнь к лучшему, хорошо отдохнуть, а также провести Старый Новый Год в красивом месте, в интересной компании.



Вас ждет гостиница "Мечта Тея" - райский уголок в старинном парке самого древнего города Крыма, на берегу Черного моря.



Стоимость участия в арт-пикнике зависит от времени оплаты участия:

с 1 ноября по 1 декабря -1500р.

с 1 декабря по 1 января -2000р.

В январе стоимость участия составит 2500 руб.

Спешите приобрести билеты по низкой цене!!!

Проживание - 600 руб в сутки, питание по желанию.

Запись по тел: +79788273947.



Группа ВК: https://vk.com/club155733301