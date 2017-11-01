В канун Старого Нового Года приглашаем всех желающих на Новогодний арт-пикник "Психологический Weekend"!
Мы предлагаем Вам окунуться в чудесный мир психологии и эзотерики. Вас ждут различные мастер-классы, направленные на самопознание и развитие личности, трансформационные игры, творческие мастер-классы, роспись новогодних пряников, розыгрыш призов от спонсоров арт-пикника, гадания и новогодняя вечеринка.
Мероприятие будет интересно всем, кто стремится изменить свою жизнь к лучшему, хорошо отдохнуть, а также провести Старый Новый Год в красивом месте, в интересной компании.
Вас ждет гостиница "Мечта Тея" - райский уголок в старинном парке самого древнего города Крыма, на берегу Черного моря.
Стоимость участия в арт-пикнике зависит от времени оплаты участия:
с 1 ноября по 1 декабря -1500р.
с 1 декабря по 1 января -2000р.
В январе стоимость участия составит 2500 руб.
Спешите приобрести билеты по низкой цене!!!
Проживание - 600 руб в сутки, питание по желанию.
Запись по тел: +79788273947.
Группа ВК: https://vk.com/club155733301