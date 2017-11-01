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В настоящее время сауна, может быть построена практически в любом загородном доме, даче или в квартире.

Однако необходимо понимать, и помнить, что комфортность времяпровождения в парной, скорость прогрева помещения, и что немаловажно, качество пара - зависят от того, как профессионально строилась сауна с самого первого этапа, и в этом деле, конечно, не обойтись без квалифицированной помощи профессионалов. Мы занимаемся отделкой и строительством саун под ключ в г. Керчи и близ лежащих посёлках .

Более подробную информацию об используемых материалах вы можете получить в салоне по адресу

ул. Горького 2 ж

или по тел. 8978 711 68 63

Польза сауны для здоровья

Польза сауны для здоровья выходит далеко за пределы отдыха и красоты. Сауна оказывает полезное воздействие на здоровье и общее самочувствие человека. Она помогает уменьшить стресс и ощутить полное расслабление и удовлетворение.

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Кровообращение. Сауна делает сосуды более гибкими, тем самым, увеличивая циркуляцию крови. Это способствует детоксикации и оксигенации тканей организма, а также оптимальному распределению питательных веществ во всех частях тела, включая кожу, что делает ее сияющей и молодой.

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ЛОР заболевания. Регулярное посещение сауны помогает бороться с различными заболеваниями дыхательных путей, в том числе заложенностью носа и бронхитом.

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Потоотделение - это естественный механизм очищения организма. Наша кожа является самым большим органом нашего тела, и более 30% общего объема токсинов выходит через нее. Обильное потоотделение очень полезно для избавления от шлаков и тяжелых металлов, а также оно помогает вернуть здоровый и красивый вид коже.

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Иммунитет. Во время сеанса в сауне температура кожи может подняться до 42°C градусов, а температура внутренних органов - до 38°C. Это стимулирует иммунную систему и повышает устойчивость к заболеваниям. Многие болезнетворные патогены и вирусы, разрушаются при такой температуре, таким образом происходит профилактика различных инфекций и аллергии.

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Тонус. Регулярное посещение сауны способствует уменьшению целлюлита, наряду со снятием усталости и боли в суставах. Также сауна помогает в потере лишнего веса за счет увеличения метаболизма.

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Нарушения сна. Сауна - это простой, но эффективный механизм для повышения качества сна. Посещение сауны перед сном рекомендуется людям страдающим от бессонницы. Считается, что 15-20 минут, проведенных в сауне, равны 1-2 часам быстрой ходьбы или тренировки.

Более подробную информацию об используемых материалах вы можете получить в салоне по адресу

ул. Горького 2 ж

или

по тел. 8978 711 68 63