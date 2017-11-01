Эндокринолог – это врач, который занимается вопросами выявления, лечения, а также профилактики патологии эндокринной системы.
При необходимости врач эндокринолог корректирует нарушения деятельности желез внутренней секреции, а именно: подавляет, стимулирует или замещает продукцию гормонов, а также биологически активных веществ, которые влияют на базовые функции организма.
Что лечит эндокринолог?
- Заболевания щитовидной железы (диффузный зоб, гипотиреоз, тиреоидит и др.)и паращитовидных желез;
- Избыточную массу тела, ожирение и метаболический синдром (совместно с диетологом);
- Возрастной андрогенный дефицит у мужчин (совместно с урологами);
- Акромегалию;
- Гиперпролактинемию;
- Синдром гиперандрогении у женщин (совместно с гинекологами);
- Несахарный диабет;
- Болезни надпочечников.
Какие анализы или процедуры назначает эндокринолог?
Врач-эндокринолог по результатам консультации может назначить диагностические процедуры для выявления возможных эндокринных
заболеваний:
- УЗИ щитовидной железы;
- УЗИ надпочечников;
- УЗИ органов малого таза;
- Анализ крови на гормоны (Т3, Т4, ТТГ, АКТГ, кортизол, инсулин и др.);
- Анализ крови на сахар;
- И др.
Когда надо записаться на прием к эндокринологу?
Как правило, направление на прием к эндокринологу дают врачи другой практики, например, терапевт или гинеколог. Рекомендуется посетить эндокринолога планирующим беременность парам, пациентам с избыточным или недостаточным весом, а также людям, которых беспокоят следующие симптомы:
- Общая слабость, утомляемость, сонливость, ухудшение памяти, зябкость ,онемение конечностей;
- Депрессивные состояния, раздражительность, нервозность, плаксивость;
- Выпадение волос;
- Избыточный или недостаточный вес, или произошли резкие изменения массы тела в течение короткого периода времени;
- Сухость во рту и постоянная жажда, частое мочеиспускание, особенно в ночное время;
- Дискомфорт в области шеи, изменение конфигурации шеи, ощущение «комка» в горле;
- Постоянные или периодические сердцебиения, нарушение ритма сердца, чувство жара и внутренней дрожи.
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Помните! Эндокринные болезни, как правило, имеют хроническое и тяжелое течение, особенно при поздней диагностике. Чрезвычайно важно как можно раньше их выявить, назначить грамотное и эффективное лечение с целью предупреждения развития осложнений.
В Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» можно записаться на прием к высококвалифицированному врачу эндокринологу, который составит план обследования, в который могут войти анализы, ультразвуковое исследование. Подробным образом расскажет о диете, которую необходимо соблюдать и назначит медикаментозное лечение.
Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» специализируется на предоставлении следующих услуг:
УЗИ-диагностика:
- сосудов головного мозга;
- сосудов верхних и нижних конечностей;
- поджелудочной железы;
- печени;
- брюшной полости;
- почек;
- щитовидной железы;
- лимфоузлов;
- слюнных желез;
- суставов;
- органов мошонки;
- инородных тел, грыж;
- молочных желез;
- органов малого таза;
- доплерография сосудов внутренних органов;
- мышечных тканей (кожа, подкожная клетчатка, мышцы).
Консультации узких специалистов:
- Гинеколог;
- Уролог;
- Нефролог;
- Невропатолог;
- Офтальмолог;
- Отоларинголог (ЛОР);
- Онколог;
- Хирург;
- Сосудистый хирург;
- Эндокринолог;
- Терапевт;
- Дерматовенеролог;
- Кардиолог;
- Травматолог;
- Педиатр;
- Детский невропатолог;
- Детский хирург;
- Детский ортопед.
Медицинские (профилактические) осмотры:
- Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Вакцинация против Желтой лихорадки!
- Медицинская комиссия водолазов;
- Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;
- Медицинская комиссия декретированного контингента;
- Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;
- Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;
- Медицинская комиссия государственных служащих;
- Медицинская комиссия (форма 086/у);
- Медицинская комиссия для трудоустройства.
Прививки для детей вакцинами:
- ИНФАНРИКС гекса;
- ПЕНТАКСИМ;
- ПРИОРИКС.
Фиброгастродуоденоскопия :
- проведение биопсии;
- гистологические исследования;
- уреазный тест.
Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:
- Общеклинические анализы;
- Биохимические исследования;
- Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.
Функциональные исследования:
- Периметрия (определение полей зрения);
- Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);
- Биомикроскопия;
- Тонометрия (измерение внутриглазного давления;
- Аудиометрия (измерение слуха);
- Исследования вестибулярного аппарата;
- Виброчувствительность;
- Динамометрия;
- Холодовые пробы;
- Цветоощущение;
- Спирограмма;
- Электрокардиография (ЭКГ);
- Флюорография.
Преимуществом нашей клиники продолжает оставаться низкая цена по сравнению со средним уровнем цен в частных медицинских учреждениях города и при этом самое современное оборудование эксперт класса, применяемое для диагностики и лечения заболеваний.
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