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Эндокринолог – это врач, который занимается вопросами выявления, лечения, а также профилактики патологии эндокринной системы.

При необходимости врач эндокринолог корректирует нарушения деятельности желез внутренней секреции, а именно: подавляет, стимулирует или замещает продукцию гормонов, а также биологически активных веществ, которые влияют на базовые функции организма.





Что лечит эндокринолог?

Заболевания щитовидной железы (диффузный зоб, гипотиреоз, тиреоидит и др.)и паращитовидных желез;

(диффузный зоб, гипотиреоз, тиреоидит и др.)и паращитовидных желез; Избыточную массу тела , ожирение и метаболический синдром (совместно с диетологом);

, ожирение и метаболический синдром (совместно с диетологом); Возрастной андрогенный дефицит у мужчин (совместно с урологами);

Акромегалию;

Гиперпролактинемию;

Синдром гиперандрогении у женщин (совместно с гинекологами);

Несахарный диабет;

Болезни надпочечников.

Какие анализы или процедуры назначает эндокринолог?

Врач-эндокринолог по результатам консультации может назначить диагностические процедуры для выявления возможных эндокринных

заболеваний:

УЗИ щитовидной железы;

УЗИ надпочечников;

УЗИ органов малого таза;

Анализ крови на гормоны (Т3, Т4, ТТГ, АКТГ, кортизол, инсулин и др.);

Анализ крови на сахар;

И др.

Когда надо записаться на прием к эндокринологу?

Как правило, направление на прием к эндокринологу дают врачи другой практики, например, терапевт или гинеколог. Рекомендуется посетить эндокринолога планирующим беременность парам, пациентам с избыточным или недостаточным весом, а также людям, которых беспокоят следующие симптомы:

Общая слабость, утомляемость, сонливость, ухудшение памяти, зябкость ,онемение конечностей;

Депрессивные состояния, раздражительность, нервозность, плаксивость;

Выпадение волос;

Избыточный или недостаточный вес, или произошли резкие изменения массы тела в течение короткого периода времени;

Сухость во рту и постоянная жажда, частое мочеиспускание, особенно в ночное время;

Дискомфорт в области шеи, изменение конфигурации шеи, ощущение «комка» в горле;

Постоянные или периодические сердцебиения, нарушение ритма сердца, чувство жара и внутренней дрожи.

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Помните! Эндокринные болезни, как правило, имеют хроническое и тяжелое течение, особенно при поздней диагностике. Чрезвычайно важно как можно раньше их выявить, назначить грамотное и эффективное лечение с целью предупреждения развития осложнений.



В Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» можно записаться на прием к высококвалифицированному врачу эндокринологу, который составит план обследования, в который могут войти анализы, ультразвуковое исследование. Подробным образом расскажет о диете, которую необходимо соблюдать и назначит медикаментозное лечение.



Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» специализируется на предоставлении следующих услуг:

УЗИ-диагностика:

сосудов головного мозга;

сосудов верхних и нижних конечностей;

поджелудочной железы;

печени;

брюшной полости;

почек;

щитовидной железы;

лимфоузлов;

слюнных желез;

суставов;

органов мошонки;

инородных тел, грыж;

молочных желез;

органов малого таза;

доплерография сосудов внутренних органов;

мышечных тканей (кожа, подкожная клетчатка, мышцы).

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Гинеколог;

Уролог;

Нефролог;

Невропатолог;

Офтальмолог;

Отоларинголог (ЛОР);

Онколог;

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Сосудистый хирург;

Эндокринолог;

Терапевт;

Дерматовенеролог;

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Детский невропатолог;

Детский хирург;

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Медицинская комиссия водолазов;

Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;

Медицинская комиссия декретированного контингента;

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;

Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;

Медицинская комиссия государственных служащих;

Медицинская комиссия (форма 086/у);

Медицинская комиссия для трудоустройства.

Прививки для детей вакцинами:

ИНФАНРИКС гекса;

ПЕНТАКСИМ;

ПРИОРИКС.

Фиброгастродуоденоскопия :

проведение биопсии;

гистологические исследования;

уреазный тест.

Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:

Общеклинические анализы;

Биохимические исследования;

Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.

Функциональные исследования:

Периметрия (определение полей зрения);

Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);

Биомикроскопия;

Тонометрия (измерение внутриглазного давления;

Аудиометрия (измерение слуха);

Исследования вестибулярного аппарата;

Виброчувствительность;

Динамометрия;

Холодовые пробы;

Цветоощущение;

Спирограмма;

Электрокардиография (ЭКГ);

Флюорография.

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