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ТМ "DIAMOND AQUA"

Мы заботимся о наших клиентах, доставляя элитную питьевую воду высшего качества от производителя к Вам домой. В удобное для Вас время. Вам не надо тратить время на поход в магазин, силы на доставку воды домой. Все, что вам надо – это позвонить нам по телефону и наш вежливый сотрудник примет Ваш заказ!

Мы хотим Вам предложить сертифицированную питьевую воду высшего качества по доступной цене. Многие уже успели оценить качество нашей воды, которая проходит тщательную очистку на молекулярном уровне с применением новейших нано технологий, ионизируется серебром и насыщается кислородом, сохраняя при этом все полезные и необходимые организму вещества и минералы. Наша вода не оставляет накипи и предназначена для ежедневного употребления.

Производство воды организовано на высококачественном автоматизированном оборудовании с учетом всех требований органов санитарно-эпидемиологического надзора и проходит регулярный контроль в Российских органах сертификации и стандартизации. Вода ТМ "DIAMOND AQUA" отвечает всем принятым нормам государственных стандартов питьевой воды, упакована в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, включена в реестр Госстандарта России регистрационный номер декларации о соответствии №RU Д-RU.АГ52.В.11868 и имеет ТУ 0131-001-0103336621-2016. Сертификат соответствия № РОСС RU.FU66.Y06762.

Цена за 6-и литровый бутыль:

50 руб/бут. Минимальный заказ 4 бутыли (Доставка бесплатно)

40 руб/бут. При заказе от 100 бутылей (Доставка бесплатно)

Мы осуществляем доставку в жилые дома, квартиры, офисы, пансионаты, гостиницы, дошкольные и учебные учреждения, на предприятия.

Поставка осуществляется в течение рабочего дня, в день заявки или на следующий день после заявки покупателя (кроме выходных). Возможна поставка воды по заранее составленному графику.

Заказать Вы можете по номерам телефонов: +7 (978) 720-16-05; +7 (978) 010-42-01.

Еще больше информации Вы можете получить на нашем сайте: www.diamond-aqua.ru

Или написать нам на почту [email protected]

Попробуйте нашу воду, и Вы не разочаруетесь

в качестве нашего продукта!

Мы работаем для Вас!

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