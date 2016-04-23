За минувшую неделю инспекторы крымского управления Россельхознадзора пресекли попытки ввоза из Украины на полуостров более 200 килограммов продукции животного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ

Запрещенные к ввозу товары выявили в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта.

Так, в сумках и чемоданах людей инспекторы обнаружили более 54 кг мяса птицы, 11 кг свинины, 37 кг сала, 14 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте и другие продукты.

Кроме того, в Крым пытались завезти двух собак и трех котов без ветеринарных сопроводительных документов.

Потенциально опасные товары и животных вернули на территорию Украины.